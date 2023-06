Fabbriche di chip Intel: investimenti da oltre 50 miliardi tra Germania e Israele

Intel ha trovato l' accordo con il governo tedesco per la costruzione di due fabbriche di chip , un affare da 33 miliardi di euro che è stato definito come il più grande investimento esterno della Germania. Parallelamente la compagnia di Santa Clara sta contrattando con Israele per un investimento da 25 milioni di dollari per realizzare una fabbrica di chip nei pressi di Tel Aviv, nel 2027 darà il via alla costruzione di un impianto in Polonia ed è quasi pronta a dare il via ai lavori su un titanico sito in Ohio, un progetto da 100 miliardi di dollari di investimento per il più grande complesso di produzione di chip del mondo.

Da tempo Intel sta ampliando la sua produzione di chip in territorio occidentale , con l'obiettivo di affrancarsi dalle fonderie di Taiwan e dalle fluttuazioni dovute alla complessa situazione geopolitica che stiamo attraversando. Da qui le trattative con diversi paesi per la costruzione di nuovi impianti come quello da 4,5 miliardi di euro per il packaging che avrebbe dovuto sorgere a Vigasio , in provincia di Verona , e del quale si sono perse le tracce. Il progetto, al momento in sospeso, potrebbe ancora diventare realtà, ma Intel sta valutando altre opzioni ed è probabile che la decisione finale sia legata all'entità delle sovvenzioni offerte dai Paesi coinvolti. D'altronde l'accordo tra dirigenti Intel e governo tedesco per la costruzione di due fabbriche nell'area di Magdeburgo , nella Sassonia-Anhalt, si è concluso solo quando la Germania ha accettato di contribuire con sovvenzioni per 10 miliardi di euro. Inizialmente, infatti, ha cercato di persuadere Intel con una proposta da 6,8 miliardi, rifiutata dalla compagnia statunitense a causa dell'incremento dei costi di produzione delle fabbriche. Inflazione, caro energia e materie prime, avrebbero infatti incrementato la spesa da 17 a 20 miliardi.

Che la Germania abbia accettato di spendere oltre 3 miliardi in più, non è una sorpresa. La costruzione dei due impianti o Fab che dir si voglia andrà a creare 7000 posti di lavoro per quanto riguarda la realizzazione effettiva delle due strutture, garantendo un indotto notevole per lo Stato federato della Sassonia-Anhalt. Questo senza contare i benefici per fornitori, la necessità di nuovi partner e 3000 posti di lavoro, anche se ci vorranno tra i 4 e i 5 anni perché la commissione europea autorizzi le sovvenzioni e il progetto possa effettivamente prendere il via.

Lo stesso vale per la fabbrica israeliana di Kiryat Gat, a sud di Tel Aviv. Benché le trattative siano ancora in fase preliminare, l'investimento da 25 milioni di dollari da parte di Intel dovrebbe portare all'inizio dei lavori nel 2027, con la deadline fissata per il 2035. In tutto questo Intel riceverà finanziamenti per il 12.8% del totale investito, ma dovrà pagare tasse per il 7.5%, più alte quindi di quelle standard fissate al 5%. Ma lo sforzo vale sicuramente la candela. Per il 2030 il mercato dei chip dovrebbe arrivare a valere la spaventosa cifra di un miliardo di miliardi di dollari.