Anche Cooler Master, l'azienda nota per la produzione di componenti per PC e periferiche gaming, è presente al Computex 2023 di Taipei con una gamma di nuovi prodotti con l'obiettivo di elevare il valore del brand e arricchire l'esperienza offerta ai propri clienti. C'è davvero di tutto, a iniziare da due sistemi di raffreddamento per PC, ossia MasterLiquid 360 Ion e MasterLiquid 360 Atmos, per passare alla tastiera MK770 Hybrid, al mouse MM712 Pro, la sedia gaming Motion 1 e altri prodotti minori come vedremo a breve.



Cominciamo da MasterLiquid 360 Ion è un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni arricchito da un display LCD da 2,1 pollici, pensato per offrire una personalizzazione unica. Cooler Master ha deciso di renderlo ancora più performante introducendo una pompa a doppia camera e tre ventole Mobius 120P ARGB.

Questo modello top di gamma non solo offre grandi prestazioni in termini di raffreddamento, ma è in grado di appagare l'occhio degli amanti del lifestyle tecnologico. Abbiamo poi il modello MasterLiquid 360 Atmos, l'ultimo componente per il raffreddamento a liquido di Cooler Master, che è realizzato parzialmente con materiali riciclati. Questa versione offre un'eccellente efficienza di raffreddamento, senza rinunciare a un'illuminazione vivida e personalizzabile grazie all’ARGB di seconda generazione.

La tastiera Cooler Master MK770 Hybrid Wireless Keyboard rappresenta un ottimo mix tra estetica e prestazioni. Dotata di switch meccanici Kailh Box V2 facilmente intercambiabili, di una struttura Gasket e di tasti in PBT double-shot, questa tastiera promette un'esperienza di utilizzo di primissimo livello. Disponibile in colorazione Macaron o Space Gray, è possibile selezionare quella più adatta al proprio stile o alla configurazione, garantendo nel contempo un'esperienza gaming di prim'ordine. Troviamo poi il nuovo MM712 Pro, terza generazione del mouse gaming ultraleggero di Cooler Master. Questo modello è dotato del sensore ottico PAW3395, di una flessibile connettività ibrida wireless, di rapidi microinterruttori ottici e del cavo Ultraweave, dimostrandosi un componente perfetto per le esperienze di gioco.



Motion 1, evoluzione della precedente Sink X, è la nuova sedia gaming dotata di un motore aptico. Frutto della collaborazione strategica tra Cooler Master e D-Box, Motion 1 introduce una dimensione immersiva di feedback realistico nel mondo del gaming e dell'intrattenimento, elevando la sedia gaming a qualcosa di maggiormente evoluto rispetto a una seduta standard. È una novità che appassionerà i gamers e gli amanti del tech-lifestyle, offrendo un'esperienza ancor più coinvolgente e realistica.

A catalogo troviamo anche due case. Il primo si chiama Qube500 ed è progettato per gli appassionati di tecnologia con il pollice verde. Grazie al suo innovativo imballaggio, Qube500 minimizza l'impronta di carbonio legata al trasporto, promuovendo un approccio tech sostenibile senza compromettere le specifiche tecniche o il proprio stile personale. Troviamo inoltre Ncore 100 MAX, la soluzione di Cooler Master per coloro che vogliono creare un sistema ad alte prestazioni. Con cavi pre-indirizzati e ampio spazio per schede grafiche di alto livello, MAX è la piattaforma compatta e ad alte prestazioni perfetta per chi cerca prestazioni senza perdere d'occhio il design.



Concludiamo con alcuni prodotti nati dalla collaborazione con Capcom e ispirati a Street Fighter 6. Cooler Master. Grazie a essa ora è possibile personalizzare la propria postazione gaming con il case TD500 Mesh V2 a tema Street Fighter, la tastiera CK570, il mouse MM310 e le cuffie CH331. Non ci sono tempistiche precise per il rilascio sui mercati di tutti i prodotti presentati, ma ne riparleremo non appena la società fornirà ulteriori dettagli.