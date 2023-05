Durante la pandemia le cose non sono andate per niente bene a Raspberry Pi: la società che produce l’omonima fortunatissima serie di dev board a poco prezzo si è trovata in grosse difficoltà produttive, e in sostanza, come saprà bene chi ha provato ad acquistare i suoi prodotti tra il 2021 e il 2022, erano difficilissimi da reperire sul mercato e generalmente a prezzi molto più alti di quelli di listino. Nelle scorse ore, l’amministratore delegato della società Eben Upton ha fornito qualche aggiornamento sulla situazione tramite un’intervista su YouTube con Jeff Geerling, e le notizie sono generalmente buone. Pare che il peggio sia ormai alle spalle.

Upton dice che il primo trimestre del 2023 è stato deludente, ma che entro il terzo trimestre del 2023 dovrebbero essere disponibili “centinaia di migliaia” di Raspberry Pi mainstream, a partire dagli Zero, per poi passare a 3, 3B e infine 4. In soldoni, le cifre sono queste: tra 750 e 800 mila unità nel primo trimestre, previsione di 2 milioni ciascuno nel secondo e nel terzo, e fornitura “illimitata” a partire dal quarto in poi.

La scelta di lasciare “a secco” il mercato al dettaglio è stata consapevole, ha detto Upton, ma la più difficile della sua carriera: bisognava decidere il male minore - sacrificare gli hobbisti e appassionati oppure le imprese. Upton osserva che la maggior parte dei clienti aziendali di Raspberry Pi sono piccole attività a conduzione famigliare o poco più, con 5-10 dipendenti, che costruiscono dispositivi basati su un Pi - e che, viene sottinteso, avrebbero sofferto moltissimo la mancanza dell’ingrediente chiave del loro business model.

Col senno di poi, e avendo la capacità miracolosa di prevedere ciò che sarebbe successo, Upton dice che avrebbe voluto fare enormi scorte del SoC che è alla base del Pi, ovvero il Broadcom BCM2835. L’intervista tocca diversi altri argomenti interessanti per gli appassionati - tra cui il futuro dell’azienda, considerazioni e chiacchiere sulle architetture RISC-V e ARM, l’arrivo di Sony nel ruolo di investitore e l’ampliamento del bus PCIe per un supporto di schede video/AI più potenti.