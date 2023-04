Chip made in UE, normativa a un passo dall'approvazione finale

Il Chips Act europeo fa un importantissimo passo avanti verso l'approvazione finale con l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento di Strasburgo e gli Stati membri dell'Unione sulla normativa proposta dalla Commissione nel febbraio 2022.

Considerata l'importanza strategica che stanno assumendo i chip nel settore politico-economico e alla luce delle difficoltà registrate negli ultimi anni relative alla loro effettiva disponibilità sul mercato, l'UE ha avviato un percorso per la definizione di una normativa che incentivi la produzione e che renda il continente indipendente dagli altri Paesi, specie il Sud-Est asiatico per la produzione e gli Stati Uniti per la progettazione. Entro il 2030 la quota di mercato deve raddoppiare e raggiungere il 20%.

La normativa europea sui chip rafforza la competitività e la resilienza dell'Europa nel settore strategico dei chip.

Nello specifico, la normativa europea sui chip intende:

rafforzare le attività di fabbricazione nell'Unione

stimolare l'ecosistema di progettazione europeo

sostenere l'espansione e l'innovazione lungo l'intera catena del valore