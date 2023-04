NVIDIA RTX 50 "Blackwell": nuovi SM, TSMC 3 nm, prestazioni più che raddoppiate

Negli scorsi giorni grazie al canale YouTube RedGamingTech sono emerse alcune informazioni interessanti sull'architettura delle GPU NVIDIA di prossima generazione, nome in codice Blackwell, che dovrebbero arrivare sul mercato nelle schede RTX 50; e pare che il colosso di Santa Clara abbia in serbo alcune novità piuttosto interessanti, che dovrebbero garantire un guadagno prestazionale tra le 2 e le 2,6 volte rispetto alla generazione precedente - tra i più elevati, se non il più elevato di sempre, nella storia di NVIDIA. Secondo indiscrezioni risalenti a fine anno scorso, i primi prototipi sarebbero già stati realizzati e in fase di test approfonditi.

Sembra che NVIDIA abbia approntato un nuovo design per gli Stream Multiprocessor (SM) e che per le GPU più prestigiose, probabilmente solo per server, AI e supercomputer, adotterà un approccio a chiplet MCM (Multi-Chip Modules) invece di quello monolitico visto finora (e che tornerà anche nelle RTX 50 gaming, magari con qualche eccezione illustre nella fascia più alta). Da notare che AMD è già passata ai chiplet con le attuali Radeon RX 7000, ma gli ingegneri NVIDIA si sarebbero dichiarati fiduciosi di essere in grado di primeggiare a livello prestazionale anche nella generazione successiva mantenendo il design monolitico (sottolineiamo di nuovo: sempre solo in ambito gaming/consumer).

Le GPU Blackwell dovrebbero essere realizzate su processo produttivo TSMC a 3 nm, personalizzato appositamente per NVIDIA, e dovrebbero montare memorie video GDDR7. Le novità a livello di architettura dovrebbero essere significative al di là dei nuovi SM - si parla in particolare di bus superveloci per il collegamento tra i vari SM e una nuova tecnologia di eliminazione del rumore di fondo. Per i modelli gaming incrementeranno anche le frequenze operative, oltre i 3 GHz; naturalmente l’interfaccia sarà PCIe Gen 5. Le schede si concentreranno sempre di più nelle prestazioni di ray tracing e path tracing - implicando quindi un balzo in avanti significativo anche per i core RT.

La fonte ha anche qualche dettaglio tecnico più preciso su due GPU - la GB102 per il gaming e la GB100 per i server. Schematizzando:

GB102

Target: consumer/gaming

Design: monolitico

SM: 144

Cache L2: 96 MB

Bus: 384 bit

Memorie: GDDR7

Interfaccia: PCIe Gen 5 x16

GB100

Target: server

Design: MCM

SM: 256

Cache L2: 128 MB

Bus: 512 GB

Memorie: HMB3

Piccola nota a margine: il codename Blackwell potrebbe essere un riferimento a Elizabeth Blackwell, la prima donna della storia a conseguire una laurea in medicina, ma non è ancora stato confermato; è chiaramente in linea con la tradizione di onorare i grandi pionieri della scienza.