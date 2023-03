ASUS ROG Azoth, la tastiera gaming tri-mode con display OLED e switch meccanici

Per cominciare, ROG Azoth integra un pannello OLED da 2 pollici che può mostrare essere utilizzato per avere a colpo d'occhio diverse informazioni utili, dallo stato di funzionamento della tastiera all'attivazione del Caps Lock, dalla modalità di connessione selezionata agli indicatori della modalità PC/Mac.

ASUS Republic of Gamers ha annunciato ROG Azoth , la prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% dotata di funzionalità che solitamente possono trovarsi solo sulle tastiere custom di tipo premium , e molte altre chicche.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, la presenza di 10 guarnizioni in silicone e tre strati di schiuma ammortizzante conferiscono una sensazione di assoluto comfort nell’uso e un'acustica eccellente. Ad assorbire il rumore ci pensa un cuscinetto in silicone dallo spessore di 3,5 mm integrato nella tastiera, mentre la schiuma PORON aiuta a ridurre i ping e gli echi all'interno della tastiera.

Gli switch impiegati nella tastiera ROG Azoth sono meccanici ed hanno steli e alloggiamenti della base pre-lubrificati per offrire una sensazione più uniforme al clic ed eliminare i rumori prodotti dal rimbalzo della molla.

Gli stabilizzatori utilizzati in ROG Azoth sono pre-lubrificati e messi a punto specificante per il gaming: producono meno attrito, consentendo anche ai tasti lunghi come la barra spaziatrice, lo Shift e il tasto Invio di rimanere fedeli alla sensazione originale dello switch. La barra spaziatrice vanta inoltre una lubrificazione e accorgimenti extra per garantire un'acustica e una sensazione ottimizzate. Il design dei tasti è stato ottimizzato con copritasti di media altezza e uno stelo più corto per ridurre l'oscillazione degli stessi e offrire un’esperienza di digitazione ancora più confortevole.