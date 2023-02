Anche se stentano a decollare, almeno qui in Italia, sentiamo parlare di eSIM ormai da tanti anni e sono sempre più i device che le supportano in aggiunta alle SIM card tradizionali. In altri Paesi, per fortuna, le cose vanno meglio basti pensare che negli USA, Apple le ha addirittura scelte come unica opzione per i suoi iPhone 14.

Una eSIM, ricordiamo, è una SIM digitale che consente l'attivazione di un piano cellulare con il proprio operatore telefonico senza dover usare una SIM fisica. Su uno smartphone che le supporta si possono installare più eSIM e utilizzarne due contemporaneamente con una maggiore flessibilità e sicurezza

Ad oggi, per implementare il supporto alle eSIM in uno smartphone o in un altro device è necessario installare un componente separato, cosa che comporta una connessione meno sicura ed un maggior ingombro. Le nuove iSIM (Integrated SIM), consentiranno di superare anche questo aspetto andandosi ad integrare direttamente nel processore con un conseguente risparmio di spazio ed energia