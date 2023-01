Come parte dell'iniziativa Future of Semiconductors (FuSe), la National Science Foundation (NSF) statunitense ha deciso di finanziare con 50 milioni di dollari una partnership tra Ericsson, IBM, Intel e Samsung finalizzata allo sviluppo di chip di nuova generazione. L'agenzia governativa statunitense e i quattro colossi tecnologici lavoreranno su diversi fronti per sviluppare i componenti in varie aree tra cui prestazioni, livelli di chip e di sistema, riciclabilità, impatto ambientale e producibilità.

Negli ultimi anni, secondo la NSF, i progressi nello sviluppo di nuovi processi, materiali, dispositivi e architetture sono stati fortemente ostacolati dallo sviluppo indipendente di ciascuna azienda. La NSF ritiene che un approccio olistico possa accelerare il processo di creazione di "soluzioni ad alte prestazioni, solide, sicure, compatte, efficienti dal punto di vista energetico e convenienti" per il settore tecnologico.

L'annuncio di oggi è solo l'ultimo in ordine temporale fatto dalla NSF in merito allo sviluppo della forza lavoro nel campo dei semiconduttori fortemente voluto dall'amministrazione Biden. che ha previsto fondi per oltre 280 miliardi di dollari per rafforzare l'innovazione scientifica e tecnologica statunitense. Nei mesi scorsi, infatti, sono state già annunciate una partnership con la Semiconductor Research Corporation, un finanziamento di 10 milioni di dollari con Intel e una partnership di 10 milioni di dollari con Micron Technology Inc.