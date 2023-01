Intel, quarto trimestre 2022 difficile. E il Q1 2023 non sarà tanto meglio

Anche per Intel il quarto trimestre del 2022 è stato difficile: "Chipzilla" ha registrato un fatturato di 14 miliardi di dollari netti, che è un calo di ben il 32% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ed è inferiore di 500 milioni di dollari rispetto alle stime degli analisti. Il margine commerciale è inoltre di appena il 39%, il dato peggiore degli ultimi anni. Nel quarto trimestre del 2021 era del 53,6%. Infine, gli utili netti sono in rosso di 664 milioni di dollari, che è quasi un dato record (di peggio c'è stato solo il quarto trimestre del 2017, con una perdita di 687 milioni).

Guardando l'intero anno la situazione non è tanto migliore: il fatturato complessivo è in contrazione del 20% su base annua, per un totale di 63,1 miliardi di dollari, e i margini sono calati del 42,6". Gli utili netti si sono fermati a 8 miliardi di dollari, il 60% in meno rispetto all'anno scorso. Vale la pena reiterare ancora una volta che il 2021 e il 2020 sono stati anni decisamente anomali per il mondo tech, che ha osservato una spinta enorme per via della pandemia di COVID-19 e del confinamento a casa. La maggior parte delle società aveva avvisato che la fine dell'emergenza sanitaria, o quantomeno della sua fase acuta, avrebbe inevitabilmente causato una battuta di arresto. La situazione geopolitica globale, poi, soprattutto con la guerra tra Ucraina e Russia, non ha aiutato.