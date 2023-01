Hard disk, continua il trend negativo: vendite annue quasi dimezzate nel 2022

Come anticipato già quest'estate , le vendite di hard disk meccanici hanno subìto un ulteriore tonfo nel 2022 : secondo le ultime analisi di Trendfocus, si parla di una contrazione tra il 40 e il 42% circa rispetto all'anno precedente. Le percentuali precise variano un po' da un produttore all'altro, almeno per quanto riguarda i tre principali (Seagate, Toshiba e Western Digital), ma il trend è analogo per tutti. Seagate rimane la protagonista principale, con circa 15,1~15,6 milioni di hard disk venduti; segue Western Digital (abbreviata nella tabella come WDC) con 12,3~12,8 milioni, e ben distaccata c'è Toshiba con 7,8~8 milioni. Ne consegue che le unità totali vendute sono tra i 35,2 e i 36,4 milioni.

Il trend continua in questo modo da qualche anno, e difficilmente stupirà i lettori meglio informati: gli SSD e più in generale le unità di archiviazione flash sono sempre più diffusi anche nella fascia economica del mercato. Il loro costo per GB rimane generalmente (ma non sempre) più elevato, è vero, ma il guadagno prestazionale è tale che gli HDD sono sempre più marginalizzati - non solo come unità di sistema di un PC o notebook, ma anche per drive esterni, unità secondarie di archivio e perfino NAS. Quest'anno, tuttavia, il colpo più significativo è arrivato dal mondo di server e data center cloud - un po' per via della domanda sempre più bassa, un po' per correzioni e aggiustamenti agli inventari delle principali aziende protagoniste.

Per quanto riguarda il mondo consumer, in effetti, le spedizioni degli HDD da 2,5" sono addirittura cresciute del 15% nel quarto trimestre rispetto a quello precedente. Non è perfettamente chiaro perché - potrebbe essere un effetto dello shopping natalizio. Gli HDD da 3,5", invece, sono in calo: a quanto pare i produttori speravano anche qui in un "rimbalzo" grazie ai sistemi di videosorveglianza, ma non è avvenuto.