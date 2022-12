Supercomputer JUPITER porta l'Europa nell'esascala: potente come 5 milioni di PC!

Si chiama JUPITER il supercomputer che porterà l'Europa all'avanguardia dei sistemi di calcolo su esascala. Sarà installato il prossimo anno presso il campus del Forschungszentrum di Jülich, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) e sarà gestito dal JSC, Jülich Supercomputing Centre.

JUPITER (acronimo di Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) si basa su un'architettura di supercalcolo dinamica e modulare e sarà in grado di superare la soglia del miliardo di miliardi (1^18) di calcoli al secondo. Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale sarà impiegato in diversi ambiti, dal cambiamento climatico alla pandemia (e alle pandemie in generale) sino alla produzione di energia sostenibile. Costato 500 milioni di euro, il supercomputer verrà messo a disposizione dell'intera comunità scientifica europea, nonché dell'industria e del settore pubblico.