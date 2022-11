Mercato semiconduttori in grossa difficoltà, il futuro è nero

Il mercato dei semiconduttori chiuderà il 2022 con ricavi stimati pari a circa 618 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta di un dato certamente positivo, ma premonitore di un forte rallentamento del settore dopo che negli anni precedenti i numeri erano stati di tutt'altro genere. Per il 2023 ci si attende addirittura un cambio di segno, con ricavi per l'industria giù di 3,6 punti percentuali (596 miliardi di dollari).

A pesare è il calo della domanda, strettamente legato alla crisi economica che sta sempre più prendendo forma a livello globale. Lato consumatori, infatti, incidono la crescente inflazione e gli alti tassi di interesse, lato business Gartner parla di un settore resiliente, capace di reggere i contraccolpi della crisi e dell'incertezza geo-politica.