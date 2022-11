Mercato schede video, brusca battuta di arresto nel terzo trimestre

Su base annua, le spedizioni totali di GPU (che include schede video discrete, GPU integrate nei processori, sia per PC sia per altre piattaforme) sono scese di ben il 25,1% ; le schede desktop hanno registrato una contrazione del 15,43% mentre quelle per notebook addirittura del 30%. AMD è stata la società più colpita: le sue quote sono diminuite dell'8,5%, mentre quelle di NVIDIA solo dell'1,87%. Per Intel è andata meglio - è cresciuta del 10,3%. Vale la pena ricordare ancora una volta che queste statistiche includono anche le GPU integrate nei processori, e in questo specifico caso rendono proprio Intel la dominatrice del settore, come mostra il grafico qui di seguito.

Il mercato delle schede video ha subìto una brusca battuta di arresto nel terzo trimestre del 2022 - addirittura la peggiore dal 2009, secondo i dati in possesso di Jon Peddie Research, se si considera il trimestre immediatamente precedente. Le spedizioni di CPU per PC sono diminuite del 19% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, mentre le GPU hanno raggiunto un totale di 75,5 milioni di unità vendute. Ci si aspetta che il tasso di crescita medio annuo tra il 2022 e il 2026 delle GPU sarà del 2,8%, con un totale di schede sul mercato alla fine del periodo di circa 3.138 milioni di chip, mentre la penetrazione delle schede video discrete nel mondo PC sarà del 26%.

Rispetto al trimestre precedente, le spedizioni complessive di GPU sono calate del 10,3%; AMD ha visto una contrazione di addirittura il 47,6%, mentre NVIDIA ha retto un po' di più con un -19,7%. Per Intel c'è stata una crescita del 4,7%. Nel complesso, le schede grafiche discrete per sistemi desktop sono calate di ben il 33,5%. I dati sequenziali generalmente contano poco, perché ogni trimestre fa storia a sé; ma è vero che in genere il secondo trimestre è quello più debole dell'anno, e quindi le contrazioni in quello che dovrebbe essere un trimestre di ripresa sono particolarmente emblematiche. Come dice Jon Peddie in persona: