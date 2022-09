Intel, la fabbrica di chip italiana sorgerà a Vigasio, nel Veneto

Intel e il governo uscente di Mario Draghi hanno infine scelto una località per la fabbrica di chip di cui si vocifera da diverso tempo: il Veneto, più precisamente il comune di Vigasio, che si trova in provincia di Verona. L'ha riportato Reuters nelle scorse ore citando due fonti anonime, ma per ora non ci sono conferme da parte di Intel o del governo. A quanto pare, si intende aspettare il risultato delle elezioni. Draghi potrebbe addirittura optare per lasciare ai vincitori il compito di annunciare l'accordo.

Vigasio, è stata scelta tra le altre cose per la sua ottima connessione con l'autostrada e la ferrovia del Brennero; in particolare, è ben collegata con la città tedesca di Magdeburg, in cui Intel pianifica di costruire due fabbriche. Era arrivato in finale anche il Piemonte nord-occidentale, mentre in passato erano state considerate anche Sicilia, Puglia e Lombardia.