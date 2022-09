Mercato schede video e GPU, i numeri della contrazione nel Q2 2022

Secondo la fonte, nel secondo trimestre del 2022 le spedizioni di GPU (quindi si conteggiano sia le schede video discrete sia quelle integrate nei processori, sia per PC desktop sia per laptop) sono diminuite del 14,9% rispetto al trimestre precedente ; NVIDIA è stata quella che ha ricevuto la maggior parte del colpo, con una contrazione di ben il 25,7%; è andata meglio a Intel (-9,8%) e ad AMD (-7,6%). Del resto, NVIDIA rimane saldamente leader del settore, con uno share del 62%, anche se è in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2021 (68%). Nel primo trimestre del 2022 lo share era sceso al 60%.

Guardando al settore specifico delle schede video discrete per desktop, invece, si è osservato un calo del 22,6% rispetto al trimestre precedente. Il mondo delle CPU non è andato tanto meglio, anzi: su base annua le spedizioni sono calate di ben il 34%. Per il prossimo trimestre si prevede una ulteriore contrazione, anche se modesta (-2,81%). Tuttavia, per quanto riguarda il lungo termine, c'è da rimanere ottimisti: da qui ai prossimi quattro anni si prevede un tasso di crescita medio del 3,8% l'anno, fino a raggiungere un parco di 3,103 miliardi di GPU in circolazione alla fine del 2026. Sempre entro fine 2026, ci saranno almeno 3 sistemi su 10 equipaggiati con schede video discrete.

La fonte cita eventi globali come la guerra in Ucraina e la conseguente alterazione degli equilibri tra Russia ed Europa occidentale, soprattutto per quanto riguarda il commercio di gas, che ha indotto nervosismo e incertezza un po' in tutti i mercati e ha ridotto bruscamente le spese non necessarie dei consumatori. Con gli ultimi provvedimenti politici, come il CHIPs Act e la cancellazione di parte dei debiti studenteschi, gli Stati Uniti si trovano meglio posizionati per affrontare gli anni futuri; detto questo, il periodo rimane molto incerto e tutte le previsioni e stime di cui sopra potrebbero cambiare velocemente in modo radicale.