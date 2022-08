NVIDIA, sconti sulle GPU gaming in arrivo. E intanto si lavora a qualcosa di nuovo

Il secondo trimestre dell'anno non è andato benissimo per NVIDIA a livello finanziario, ma ciò si traduce in ottime notizie per noi giocatori: l'amministratore delegato Jensen Huang ha confermato, al di là del ragionevole dubbio, che la società ha prodotto troppe GPU e ora si trova in difficoltà a smaltirle. Huang ha quindi usato un sacco di paroloni e tecnicismi per esprimere un concetto estremamente semplice: sconti in arrivo, finalmente, per una delle merci più rare dell'intero mondo dell'elettronica di consumo da almeno un paio d'anni.

Naturalmente NVIDIA non ha svelato i dettagli precisi delle modalità dell'operazione, anche perché si occupa di produrre solo la GPU, il cuore (o meglio il cervello) di quella che diventa poi la scheda video completa: in altre parole, NVIDIA fa sconti ai partner come ASUS, PNY, Gigabyte e così via per acquistare le GPU, e si presume che i partner riflettano poi questi sconti sul prezzo al dettaglio delle schede. Ma il concetto generale è piuttosto chiaro.