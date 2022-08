Intel, quasi 50 benchmark per Arc A750: può competere con RTX 3060

Intel ha condiviso la bellezza di 49 benchmark per dimostrare che la sua imminente scheda video mainstream, la Arc A750 è in grado di giocarsela ad armi pari con la regina della fascia media per eccellenza, ovvero la RTX 3060 di NVIDIA. Anzi, in media ha anche un leggero vantaggio, per quanto appena percepibile - si parla di un 3-5%.

Naturalmente serviranno test indipendenti e imparziali per trarre le dovute conclusioni, ma Intel dice di aver scelto i 48 giochi prevalentemente in base alla loro popolarità, o perché per esempio è un titolo molto diffuso tra i tester indipendenti di schede video - e comunque non perché si sono dimostrati i migliori nei test. La maggior parte dei titoli, per la precisione 43, era basata sulle API DirectX 12 di Microsoft, gli altri sulle Vulkan. I colleghi di Videocardz hanno compilato una tabella che permette di consultare con estrema facilità i test per ogni gioco: