CHIPS Act approvato da Biden: gli USA vogliono diventare leader dei chip

Il CHIPS and Science Act è realtà: il documento è stato firmato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo essere stato approvato da Senato e Camera dei Rappresentanti, e segna un punto di svolta storico per l'economia americana e, di riflesso, anche per quella mondiale.

Rafforzerà la produzione americana, le catene di approvvigionamento e la sicurezza nazionale e investirà nella ricerca e sviluppo, nella scienza e nella tecnologia e nella forza lavoro del futuro per mantenere gli Stati Uniti leader nei settori di domani, tra cui nanotegnologie, energia verde, quantum computing e intelligenza artificiale.

E proprio l'approvazione finale del CHIPS Act ha portato le aziende statunitensi ad investire ulteriori 50 miliardi di dollari con l'intento di riportare in Patria la produzione dei semiconduttori dopo anni di esilio (volontario) all'estero. Un esempio su tutti è il freschissimo accordo tra Qualcomm e GlobalFoundries per la produzione di semiconduttori presso lo stabilimento di Malta nello Stato di New York. Altro caso è quello di Micron: grazie al suo investimento da 40 miliardi di dollari la produzione americana di chip di memoria passerà entro il prossimo decennio dal 2 al 10% del totale mondiale.