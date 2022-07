Intel: trimestrale in forte calo, chiude il progetto Optane Memory

Che l'economia "globale" stia attraversando un periodo difficile non è una novità e le previsioni per il secondo semestre dell'anno non sono delle migliori per poter sperare in un'inversione di tendenza a breve termine. Frasi che sentiamo e sentiremo spesso ma che, quando toccano grandi multinazionali e realtà come Intel ad esempio, ci danno una misura di quanto la crisi può impattare anche sulle finanze di un colosso della tecnologia.

Nelle scorse ore Intel ha pubblicato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell'anno, dati che sicuramente non hanno fatto piacere agli azionisti visto che il produttore di Santa Clara ha chiuso con un fatturato in calo del 22% su base annua. Un risultato che non si vedeva da tempo ma che, come anticipato sopra, riflette l'attuale situazione del mercato, condizionato da molteplici fattori: dai postumi della pandemia, passando alla recessione galoppante che, inutile dirlo, si somma alla situazione in Ucraina.