Arm, ecco le CPU e GPU next-gen. Arriva il ray tracing!

Un po' in ritardo rispetto al solito, Arm ha presentato i design di CPU e GPU che troveremo verosimilmente nei SoC mobile per smartphone e tablet dell'anno venturo. Le novità sono cospicue soprattutto dal punto di vista delle GPU, visto che alle tradizionali Mali si affianca un nuovo brand flagship, Immortalis, che per la prima volta include il supporto al ray-tracing hardware ; e benché i nuovi core CPU siano significativamente più potenti rispetto alla precedente generazione, è particolarmente importante la possibilità di realizzare nuove configurazioni, potenzialmente in grado di rivaleggiare con i chip Apple Silicon nel mondo laptop . Ma andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli.

CPU: FINO A 25% DI POTENZA IN PIÙ E SFIDA AD APPLE SILICON

Arm ha presentato due design tutti nuovi , il Cortex-X3 a massima potenza e il Cortex-A715 intermedio, e ha apportato "importanti aggiornamenti" al Cortex-A510 a risparmio energetico. In quest'ultima categoria di upgrade rientra anche la DynamIQ Shared Unit (blocco che include cache L3, interfacce, porte e così via) DSU-110. In sintesi:

GPU: ARRIVA IL RAY TRACING

Sono tre le nuove GPU: la nuova Immortalis-G715, top di gamma, la Mali-G715 e la Mali G-615, entrambe posizionate come "premium". Novità comune di punta per tutti e tre i modelli è il Variable Rate Shading o VRS, che semplificando un po' possiamo definire l'equivalente del refresh variabile dei display: le GPU possono incrementare o ridurre lo shading rate in varie aree della scena a seconda delle necessità del momento (banalmente: rate massimo per gli oggetti in primo piano e inferiore per lo sfondo) e potenzialmente risparmiare un bel po' di energia. Secondo Arm, solo questa tecnologia può portare fino a un +40% di FPS.

Il ray tracing hardware non è completamente nuovo nel mondo delle GPU mobile: la prima è stata Samsung con Exynos 2200, la cui GPU è basata sull'architettura RDNA2 di AMD. Ma è inedita per quanto riguarda i design Arm. La società promette un incremento del 300% grazie all'accelerazione hardware rispetto al ray tracing via software (che le GPU Arm supportano dall'anno scorso con la Mali-G710). Di seguito un paio di video demo ufficiali:

Arm dice infine che ci sono significativi miglioramenti all'Execution Engine e ad altre aree del chip che in ultimo garantiranno maggior efficienza e prestazioni superiori. In particolare, raddoppieranno le performance nelle operazioni di machine learning.

In sintesi, questi sono i dettagli chiave delle tre GPU: