AMD ha svelato tante novità sull'evoluzione della sua articolata linea di prodotti in occasione del Financial Analyst Day che si è tenuto nelle scorse ore. Novità a 360 gradi che spaziano dalle soluzioni dedicate ai data center, per arrivare ai sistemi embedded client e alla proposte rivolte al pubblico dei videogiocatori. L'occasione è stata quindi propizia per mettere in ordine tutti i dati sin qui diffusi sui progetti dell'Azienda (provenienti sia da fonti ufficiali sia da quelle ufficiose) e anticipare dettagli su prodotti in uscita entro il prossimo biennio. Si parte dall'architettura dei processori Zen 4 e si guarda a quella successiva in arrivo nel 2024, si citano la prossima architettura GPU RDNA 3 e le prossime schede video Navi Serie 3x. Tanta carne al fuoco che si può iniziare a schematizzare come segue.