MacOS 13 Ventura, sicurezza garantita anche con le periferiche USB-C

PROTEZIONE IN PIÙ PER L'UTENTE CHE È LIBERO DI SCEGLIERE

Cosa importante, l'utente è libero di mantenere attiva la nuova opzione (lo è di default), ma può anche scegliere di disattivarla seguendo il percorso Impostazioni > Privacy > Sicurezza. Non si tratta quindi di una restrizione imposta da Apple, né di un altro programma di certificazione degli accessori per i Mac, quanto di un ulteriore livello di protezione che va a vantaggio dell'utente ed a cui l'utente può anche decidere di rinunciare.

Come chiarito inoltre, la misura non comporta alcuna restrizione per l'utilizzo di periferiche come alimentatori, schermi esterni ed hub approvati. In concreto Apple punta a prevenire quelle sottrazioni di dati indesiderate che possono avvenire, per esempio, collegandosi ad un caricabatterie pubblico e più in generale ad una qualsiasi periferica USB-C con supporto al trasferimento dei dati che potrebbe contenere chip per acquisirli ad insaputa dell'utente.