Philips Momentum: due nuovi monitor gaming ad alto refresh-rate sino a 4K

Il pannello in dotazione (10 bit, antiriflesso) è certificato VESA DisplayHDR 600, il contrasto invece è quello tipico degli IPS (1000:1); riguardo al gamut, invece, Philips dichiara una copertura DCI-P3 del 98% e un Delta E inferiore a 2 per lo spazio colore sRGB (copertura 131,9%). Come altri modelli della serie Philips Momentum, c'è la possibilità di regolare il monitor per altezza, inclinazione e rotazione (PIVOT supportato).