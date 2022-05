AMD Ryzen 7000: schede madri X670 AM5 a partire da 300$?

A guidare la flotta Gigabyte ci sarà la X670E AORUS Xtreme , scheda madre E-ATX basata su chipset AMD X670 Extreme che, come da tradizione, offrirà il meglio dell'azienda in fatto di qualità, prestazioni e capacità di espansione. A bordo troviamo un VRM a 18 fasi con doppio connettore EPS 12V, supporto PCI-E 5.0 e DDR5 , una "marea" di slot M.2 (anche PCI-E 5.0) e un sistema di dissipazione ad altissimo profilo.

La cosa in realtà più interessante riguarda però i prezzi condivisi da Gigabyte riguardo i prodotti esposti alla fiera di Taipei, modelli che, da una parte potrebbero non essere definitivi, dall'altra però ci danno quantomeno un'indicazione su quelli che potrebbero essere i costi delle schede AMD X670 più economiche.

La top di gamma Gigabyte dovrebbe costare 500-600 dollari in USA, mentre la Gigabyte X670E AORUS Master (sempre su chipset X670E) sarebbe collocata nella fascia 360/400 dollari , rinunciando in sostanza a qualche funzione presente sulla sorella maggiore. Sempre in questo segmento (400 dollari) troviamo la Gigabyte X670E AERO D , prodotto che si collocherebbe nella serie Gigabyte rivolta ai creator.

La soluzione più economica svelata dal produttore è stata invece la Gigabyte X670 AORUS PRO AX, scheda madre basata su chipset X670 che occuperà la fascia dei 300/350 dollari (sempre in USA); tale modello mantiene comunque un robusto VRM a 16 fasi con doppio EPS 12V, mentre rinuncia allo slot PCI-E 5.0 x16, riservato invece al reparto storage per installare un drive M.2 (gli altri sono tutti PCI-E 4.0). Ribadendo che si tratta di prezzi non ancora definitivi e che dovremo attendere l'effettiva conversione in euro, i costi delle prossime schede madri AMD AM5 non sembrano così spropositati e si affiancano a quanto visto con Intel e i modelli LGA 1700 con chipset Z690.