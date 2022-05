TSMC in Italia: si valuta investimento da 10 miliardi di euro

TSMC avrebbe avviato nelle ultime settimane trattative con il Governo italiano per realizzare una fabbrica dedicata alla produzione dei chip nell'ambito di un investimento complessivo pari a 10 miliardi . Lo riporta il Corriere della Sera in base alle indiscrezioni diffuse da fonti informate dei fatti. Le trattative tra l'Italia e il numero uno del mercato dei semiconduttori sono ancora alle battute iniziali e la decisone finale non è stata ancora presa.

SINO A 5.000 POSTI DI LAVORO

Germania e Italia sarebbero rimaste in lizza per la scelta finale proprio perché sono, rispettivamente, il primo e il secondo Paese manifatturiero d'Europa.

L'alternativa di TSMC per realizzare un grande impianto produttivo in Europa è rappresentata dalla Germania con la quale a dicembre scorso sono state avviate trattative analoghe :

Secondo indiscrezioni, la fabbrica italiana potrebbe sorgere nei distretti manifatturieri di Lombardia e Veneto , area che offrirebbe diversi vantaggi al colosso taiwanese: elevata domanda di semiconduttori per macchine utensili, centri universitari con i quali potrebbe collaborare per avviare percorsi di formazione, manodopera qualificata a prezzi più bassi di quelli tedeschi e meno concorrenza nel settore dei microchip. Si calcola che lo stabilimento potrebbe creare dai 3.000 ai 5.000 posti di lavoro, senza contare quelli creati dall'indotto .

Le mosse devono essere inquadrate nel più ampio piano di TSMC volto ad investire 100 miliardi di dollari entro il 2024 per espandere le capacità produttive della filiera e svincolarsi dalle dinamiche che, dall'insorgere della pandemia, hanno condizionato la forniture di chip a livello mondiale. Le crisi mondiali (da quella sanitaria a quella economica causata dalla guerra in Ucraina) incidono negativamente sulla forniture di chip e rischiano di escludere TSMC da determinati mercati. Per questo TSMC ritiene opportuno ripensare la distribuzione dei propri impianti - come peraltro sta facendo Intel con investimenti in Europa e Italia già confermati.

Ampliando l'ambito di osservazione oltre i confini europei, si può notare come TSMC stia effettuando manovre analoghe anche in Giappone in collaborazione con Sony (stabilimento entro il 2024 con un investimento da 7 miliardi di dollari) e negli Stati Uniti (impianto in Arizona, 12 miliardi di dollari di investimento).