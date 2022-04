Intel Alder Lake-HX in arrivo su laptop: ancora più core e potenza degli H

Pare che Intel stia preparando nuovi processori per ampliare la famiglia Alder Lake mobile: i colleghi della testata tecnologica cinese ITHome hanno "pizzicato" Dell ad anticipare diversi dettagli salienti sulla già discussa in precedenza gamma HX tramite un annuncio pubblicitario delle workstation ancora inedite Precision 7770 e 7670. In totale i modelli di processore dovrebbero essere cinque, e la novità principale sarà un TDP ancora più alto dei modelli H che sono stati presentati a inizio anno - 55 W contro 45 base. Non abbiamo idea dei consumi di picco - vale la pena ricordare che per gli H ci si spinge fino a 115 W.

In quattro casi su cinque si parla di ben 16 core fisici, laddove gli Alder Lake-H si fermano a 14, mentre l'entry level si ferma a 12. Nonostante le frequenze siano meno spinte (200 MHz in meno per il Core i9, addirittura 400 in meno per l'i7), i core in più promettono prestazioni ancora più elevate di quelle viste nei già ragguardevoli Alder Lake-H. Sintetizziamo rapidamente i dettagli salienti emersi per ogni chip: