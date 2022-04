Samsung è l'azienda che può produrre più chip al mondo | Report 2021

Samsung non si batte , nonostante un vero e proprio colosso come TSMC riceva commesse da Qualcomm, MediaTek e pure da Apple. Ma l a capacità produttiva del gigante di Seul è la più alta al mondo , per cui Samsung, inevitabilmente, è il leader di mercato in fatto di wafer , le sottili "fette" di materiale semiconduttore, generalmente silicio, sulle quali vengono realizzati chip di vario tipo.

CAPACITÀ PRODUTTIVA SU DEL 10% NEL COMPLESSO

Nonostante gli sforzi però la crisi dei chip non è arretrata di molto, lo abbiamo documentato ampiamente nel corso dello scorso anno. Per cui appare evidente una volta di più quale sia stata la causa della sofferenza mondiale di semiconduttori, ovvero l'aumento improvviso e generalizzato della domanda di chip dopo lo stop obbligato dalle restrizioni Covid, insieme a un utilizzo sempre più eterogeneo dei "cervelli" elettronici da parte di settori che invece, in precedenza, non ne facevano uso.

Un mix letale per l'industria che pare possa avere tempi ancora lunghi prima di arrivare al momento in cui l'offerta eguaglierà la domanda. Però è difficile chiedere di più ai produttori: Samsung, ad esempio, ha accresciuto del 20% la propria capacità produttiva, ma lo stesso hanno fatto con percentuali differenti gli altri produttori in classifica tanto che nel complesso la capacità dei primi cinque è andata su del 10% rispetto al 2020.

La leadership di Samsung in fatto di chip non sembra in discussione. La maggior parte degli investimenti si è concentrata nell'incremento delle linee produttive di wafer da 300 millimetri nello stabilimento di Pyeongtaek, mentre per il futuro è in programma di arrivare entro il 2026 a triplicare la propria capacità produttiva rispetto ai livelli del 2017, il che avverrà anche con il contributo del nuovo stabilimento di Taylor, in Texas, la cui costruzione dovrebbe partire entro fine anno.