Intel Core i9-12950HX confermato: 16 core sui notebook e frequenze alle stelle

Dopo l'ultima aggiunta al listino notebook, parliamo dei Core 12a gen serie P/U , l'azienda di Santa Clara sta lavorando al lancio di quelli che, finalmente, dovrebbero essere gli ultimi processori della famiglia Alder Lake, almeno se parliamo di soluzioni ad alte prestazioni. Nel dettaglio, Intel sarebbe già pronta a rilasciare i nuovi modelli Alder Lake-HX per notebook gaming (e non) di fascia alta, soluzioni che in sostanza avranno un TDP nominale di 55W con Power Limit sbloccato e diverse opzioni di personalizzazione.

Il debutto di Apple M1 Ultra ha prepotentemente riportato l'attenzione degli appassionati sui processori ad alte prestazioni , non solo nel mondo desktop ma anche sul versante laptop, settore dove la sfida si è ulteriormente rianimata dopo il recente lancio degli AMD Ryzen 6000 . In questo contesto, Intel si trova letteralmente in mezzo a due grossi sfidanti , entrambi competitivi e con valide opzioni che vanno a battagliare con l'attuale piattaforma Core 12a gen, nome in codice Alder Lake .

Sull'ormai noto database di Geekbench sono apparsi ben tre nuovi modelli Intel, validati a loro volta su tre inediti portatili targati Lenovo; nel dettaglio i modelli sono Core i9-12950HX, Core i7-12850HX e Core i5-12600HX che, ricordiamo, vanno ad aggiungersi al già noto Core i9-12900HX recentemente avvistato. Mentre le prestazioni velocistiche potrebbero essere condizionate dal design del notebook (non per forza in negativo, intendiamoci), quello che si può confermare sono le configurazioni di core/thread, decisamente interessanti; anche riguardo le frequenze non abbiamo certezze e i 4,9 GHz di picco (Boost) potrebbero non essere definitivi.

Intel Core i9-12950HX e Core i7-12850HX condivideranno lo stesso numero di core/thread, ben 16/24, riproponendo quindi lo schema visto su Core i9-12900HX e sulle controparti Core i9 desktop. Il piccolo della serie, Core i5-12600HX, avrà due core in più del modello desktop Core i5-12600K (Recensione), ma a differenza di quest'ultimo non avrà 6P e 4 E-Core, bensì 4 P-Core (con Hyper Threading) e 8 E-Core (quindi 12 core/16 thread).

Al pari dei modelli rivolti ai PC da scrivania, la GPU integrata di queste CPU sarà dotata di 32EU e non di 96EU come ad esempio il Core i9-12900H/HK; le prestazioni preliminari sembrano buone, ma anche in questo caso bisognerà guardare ai reali consumi, o meglio, all'efficienza che questi chip saranno in grado di garantire.