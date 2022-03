Per Apple il 2022 sarà un anno pieno di novità, questo dicevano i rumor e questo pare effettivamente essere visto quanto annunciato già nel corso del primo evento tenutosi appena pochi giorni fa . Chiuso un capitolo, siamo pronti per aprirne subito un altro, e tra i protagonisti attesi ci sono i Mac Mini . C'è curiosità attorno questo prodotto, perché l'azienda di Cupertino con Mac Studio potrebbe aver dato il via ad una piccola rivoluzione nel mondo desktop.

DESIGN RINNOVATO? FORSE NO

C'è qualcuno tuttavia che ritiene che la prossima generazione di Mac Mini possa riservare sorprese e novità solo al suo interno, lasciando tutto pressoché inalterato fuori, nella scocca. La voce è autorevole ed appartiene a Ming Chi Kuo, che in un tweet si è lasciato scappare che "il nuovo Mac Mini nel 2023 rimarrà probabilmente con lo stesso design di adesso". Dunque potremmo aspettarci stesse dimensioni e stesse forme, così come un classico chassis in alluminio unibody - niente plexiglass allora, come in precedenza suggerito da Jon Prosser.

Restano tuttora valide le assunzioni riguardo la componentistica interna: è attesa una versione con processore M2, quella top potrebbe invece basarsi sulla variante Pro. In breve: