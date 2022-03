Intel, TSMC, Samsung, ARM e Qualcomm insieme per lo standard comune UCIe

Samsung, Intel e TSMC collaboreranno allo sviluppo dell' Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) , una tecnologia avanzata di packaging e impilamento dei chip che sarà utilizzata per la realizzazione di device di prossima generazione. In questo consorzio non figurano solo le tre maggiori aziende produttrici di semiconduttori del mondo ma anche nomi del calibro di AMD, Qualcomm, Arm, Google Cloud, Meta e Microsoft oltre a ASE Technology Holding, il più grande fornitore mondiale di servizi di packaging e test di chip.

Come suggerisce il nome, UCIe ha l'obiettivo di emulare quanto fatto fino ad oggi con PCIe, ossia cercare uno standard comune per facilitare il compito alle aziende di utilizzare componenti diversi per abbinare le diverse tipologie di chiplet per la realizzazione di SoC. In pratica, una sorta di "Lego" con tutti i componenti sempre perfettamente compatibili tra loro.

In generale, ci sono due modi per creare un system-on-a-chip: i chip monolitici integrati, che rappresentano il metodo più tradizionale, e un solo pezzo di silicio stampato con i vari componenti. I "chiplet" hanno un approccio diverso. Invece di creare un chip grande con tutti i componenti, viene tutto suddiviso in componenti più piccoli che vengono combinati successivamente in un processore più grande.