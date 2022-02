Western Digital: in fumo 6,5 milioni di TB di memorie flash. Rischio aumento prezzi

Western Digital e il suo partner Kioxia sono costretti a ridurre la produzione di memorie flash in due stabilimenti giapponesi a causa della contaminazione delle materie prime necessarie per realizzare. La vicenda contribuisce ad acuire l'attuale crisi dei componenti elettronici, potrebbe avere un impatto sui prezzi delle memorie flash e creare ulteriori difficoltà alla filiera dei fornitori delle aziende tecnologiche.

La partnership tra Western Digital e Kioxia forma uno dei principali soggetti impegnati nella produzione delle memorie flash, componenti che vengono impiegati in un vasto numero di dispositivi elettronici, dagli smartphone, ai computer. Le due Aziende sottolineano di essere al lavoro per riportare ai consueti livelli la produzione negli impianti di Yokkaichi e Kitakami e non hanno fornito indicazioni più dettagliate sulla causa della sopraccitata contaminazione. Kioxia ha aggiunto che ad essere interessate dall'"incidente" sono state le memorie 3D NAND flash, più recenti e costose, e non le più tradizionali memorie 2D NAND flash.

Il dato certo è che l'impatto è consistente: Western Digital parla di una riduzione della sua capacità produttiva stimata nell'ordine di almeno 6,5 exabyte, vale a dire 6,5 milioni di terabyte. Secondo l'analista Aaron Rakers di Wells Fargo, considerando anche l'apporto di Kioxia, il valore potrebbe essere ancora maggiore: circa 16 milioni di terabyte, ossia il 10% della quantità di memorie flash impiegata a livello mondiale in un trimestre.