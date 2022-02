Qualcomm, utili e fatturato da record: "Grandi opportunità in questo decennio"

Archiviata a dicembre la pratica Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm può festeggiare i risultati finanziari del primo trimestre (fiscale) del 2022. I numeri infatti sorridono al gigante americano: rispetto al medesimo periodo del 2021 il fatturato è andato su quasi di un terzo, sono cresciuti gli utili e tutti gli altri indicatori finanziari inclusi nel report.

Qualcomm, in altre parole guarda, al futuro con fiducia, malgrado la crisi dei semiconduttori abbia minacciato e tutt'ora minacci un settore che non vede l'ora di correre, così da esaudire non solo le esigenze del "tradizionale" mercato della tecnologia tascabile, ma anche quelle provenienti dal mondo automotive e dall'hardware necessario a reggere il metaverso. Oltre la metà del fatturato di Qualcomm del Q1 2022 proviene comunque dalla telefonia, il che dimostra come l'azienda di San Diego, nonostante l'ascesa di MediaTek, goda di un'importante considerazione tra i produttori di smartphone Android.