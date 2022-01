NVIDIA "Hopper", nome delle GPU next gen in forse: questione di... Canguri

In teoria, le attività delle due aziende non dovrebbero incrociarsi più di tanto; ma NVIDIA sta cercando di depositare il marchio in un bel po' di settori che sono effettivamente in conflitto con quanto ha già portato sul mercato Dish. L'aspetto più singolare è che le due società provengono da riferimenti molto diversi: per NVIDIA si tratta di un omaggio a Grace Hopper, che è stata tra i pionieri dell'informatica ( anche Google la omaggia con un suo cavo internet sottomarino), mentre per Dish è una questione... Di canguri.

NVIDIA sembra intenzionata a chiamare le sue architetture GPU business di prossima generazione Hopper , ma non è detto che ci riesca: la società americana sta cercando di brevettare il nome, ma incontra resistenza da parte di Dish Network , società sempre statunitense che si occupa di televisione satellitare, che usa già oggi il nome Hopper per diversi suoi prodotti e dispositivi.

I team legali delle due società stanno cercando di trovare un accordo. È difficile immaginare che qualcuno scambi una scheda video per un decoder, ma spesso in questi casi il buon senso è subordinato alle potenziali implicazioni. In ogni caso, si può argomentare che per NVIDIA il tempo stringe: la società dovrebbe presentare ufficialmente la sua nuova architettura, erede dell'attuale Ampere su cui si basano le schede RTX 30, nel corso della sua conferenza annuale GTC 2022, che si dovrebbe tenere nel mese di marzo. In base alle documentazioni giudiziarie emerse in questi giorni, le due parti dovrebbero ritrovarsi a febbraio per giungere a un accordo definitivo.

Secondo le indiscrezioni più recenti, si crede che "Hopper", o comunque si chiamerà a questo punto, strizzerà più l'occhio al settore enterprise/aziendale, come fu la Volta che è arrivata sul mercato nel 2017 con schede come le Titan V o le Quadro GV100. Il chip dovrebbe chiamarsi GH100 e si ritiene che avrà un'area molto vicina ai 1000 mm quadrati; la conta degli SM potrebbe essere di addirittura 288. Per quanto riguarda il mondo consumer (quindi le RTX 4000, per capirci), invece, l'architettura che soppianterà Ampere dovrebbe essere "Lovelace", in onore di Ada Lovelace, matematica britannica che alcuni considerano addirittura la prima programmatrice della storia.