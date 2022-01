Negli ultimi anni i Chromebook hanno fatto passi da gigante , un'evoluzione costante che è culminata con l'avvento della pandemia da Covid-19 - purtroppo - e la diffusione dello smart working e della didattica a distanza. Proprio per questo motivo, i Chromebook non sono più solo quei "piccoli portatili" per studiare o lavorare col mondo google: sono migliorati nel design e soprattutto nelle prestazioni, supportate da un sistema operativo - Chrome OS - decisamente più evoluto rispetto al passato, che ora è molto più completo e permette di eseguire app Android e programmi Linux.

Il prossimo passo ora potrebbero essere i Chromebook Gaming, un'ipotesi che in realtà non è nuova e che comunque si sposa con un mercato - quello gaming - in costante e continua crescita; troppo appetibile insomma. Attualmente il gaming da Chromebook non è impossibile, anzi, tuttavia i vari Google Play Store, Stadia e GeForce Now, non possono sostituire del tutto un portatile da gaming, costruito e ottimizzato anche nell'hardware per questo scopo.

Secondo un nuovo flag di funzionalità individuato su Chromium Gerrit (VIA 9to5Google), pare che sia stato implementato il supporto per tastiere RGB. In realtà molti Chromebook hanno già la tastiera retroilluminata, tuttavia quando parliamo di LED RGB l'ambito si sposta subito sul versante consumer gaming, aprendo le porte a nuovi dispositivi Chrome OS che potrebbero fare anche la gioia dei gamer.