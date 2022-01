Intel, cancellata multa da 1,2 miliardi di $. La Commissione Europea non gradisce

Intel può tirare un sospiro di sollievo: non dovrà pagare la multa di 1,2 miliardi di dollari inflittale dall'Antitrust dell'Unione Europea nel lontano 2009. Una storia andata avanti per quasi 13 anni, e che probabilmente avrà ancora degli strascichi se la Commissione UE deciderà di impugnare la decisione del Tribunale del Lussemburgo, uno dei due organi giurisdizionali di cui è composta la Corte di Giustizia Europea. Viene dunque ribaltata la sentenza del 2014, quando la Corte rigettò l'appello di Intel. Un'ottima notizia per l'azienda di Santa Clara, meno per la Commissione Europea che è attualmente impegnata in una difficile battaglia a protezione dell'integrità del mercato e del suo corretto funzionamento - vedasi l'avvio delle negoziazioni con i governi europei del DMA, Digital Markets Act, con cui verranno regolamentati i mercati digitali . Questo caso potrebbe creare non pochi grattacapi per Bruxelles.

COSA ERA ACCADUTO

Condotta monopolistica e abuso di posizione dominante: questa l'accusa nei confronti di Intel, rea di aver offerto sconti vantaggiosi ad alcuni partner (tra cui HP, Lenovo e Dell) perché questi utilizzassero i suoi chip e non quelli della concorrenza (leggasi AMD). L'azienda americana ha presentato ricorso, rigettato come detto nel 2014 da parte della Corte Europea. Il caso fu poi rinviato al tribunale di grado inferiore (il Tribunale del Lussemburgo), che ora si è espresso annullando la multa. Resta da vedere se la Commissione Europea impugnerà o meno la decisione riportandola alla Corte di Giustizia.

LE MOTIVAZIONI DEL 'SALVATAGGIO'

Secondo la Corte di Giustizia, "l'analisi [economica] effettuata dalla Commissione è incompleta", e di conseguenza non permette di constatare quanto questi sconti abbiano inciso sulla competitività del mercato e quanto abbiano effettivamente danneggiato la concorrenza. In altre parole, il Tribunale non è riuscito a quantificare i danni provocati dal sistema di sconti ideato da Intel, e dunque ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per comminare la multa all'azienda di Santa Clara.

LA SITUAZIONE DI INTEL

Intanto Intel si appresta a presentare gli ultimi risultati trimestrali: le vendite attese sono in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-4%), gli utili sono previsti in diminuzione del 45% (3,2 miliardi di dollari, pesano gli investimenti in nuovi impianti e prodotti), dati che vanno comunque contestualizzati in un'ottica a lungo termine secondo i piani che il CEO Pat Gelsinger sta portando avanti nel processo di rilancio dell'azienda (e i processori Alder Lake hanno aiutato, e non poco). E, a suo dire, i risultati appaiono già evidenti, con AMD che è più indietro e che non tornerà più avanti. Per Intel resta comunque valida (e da pagare) la multa da 2,18 miliardi di dollari a seguito della causa intentata da VLSI Technology LLC per la violazione di due brevetti.