Schede video gaming, timidi segnali di miglioramento del mercato

Forse il mercato delle schede video gaming per PC sta iniziando a migliorare: nelle scorse ore, sia Tom's Hardware negli USA sia 3DCenter in Germania hanno notato delle sostanziali contrazioni nei prezzi di praticamente tutte le GeForce e Radeon più recenti su piattaforme come eBay e rivenditori specializzati. Per chiarire: siamo ancora ben sopra ai prezzi di listino comunicati al tempo delle rispettive presentazioni, quindi la strada verso la fine della crisi dei chip è ancora lunga e tortuosa. Ma almeno lascia ben sperare per i prossimi mesi. È interessante osservare che questa contrazione arrivi praticamente in contemporanea con un crollo generale e netto delle criptovalute , anche a fronte di interventi governativi sempre più diffusi.

Il grafico di 3DCenter mostra come gli street price di fine gennaio siano mediamente "solo" del 177% (nel caso di NVIDIA) e del 167% (AMD) più alti di quelli di listino , rispetto a un +185% e +178% di inizio mese. È interessante osservare come, contestualmente, il valore degli ETH sia sceso e la disponibilità delle GPU sia aumentata. Per notare la correlazione tra valore di ETH e prezzo delle GPU è utile osservare anche il picco intorno a maggio 2021, quando lo street price delle GPU NVIDIA era arrivato addirittura al 318% del listino.

Fortunatamente, c'è un'altra buona notizia che lascia ben sperare per i prossimi mesi. Secondo un report di DigiTimes, diverse fonti indipendenti tra loro prevedono che la carenza di un componente chiave per la realizzazione di schede video e non solo, ovvero i substrati in resina ABF su cui vengono fisicamente piazzati i circuiti integrati, dovrebbe risolversi (se non completamente almeno in larga parte) entro l'estate del 2022, migliorando quindi la capacità produttiva delle fabbriche.

Il problema è arrivarci, all'estate del 2022. Appena qualche giorno fa, ComputerBase.de si è accorto che NVIDIA ha aumentato ufficialmente i prezzi di listino delle sue RTX di ultima generazione, dalla 3060 in poi. Gli incrementi sono relativamente contenuti, in una forbice che va dal +5 al +6,5%. E, chiaramente, sono solo formali, visto che trovare le schede a questi prezzi è in pratica impossibile. NVIDIA ha citato una variazione nei tassi di cambio euro/dollaro per motivare il rincaro - che, tra l'altro, arriva a circa un solo anno di distanza dal precedente, che già era stato del +3-4%. Quella volta NVIDIA aveva parlato di aumento delle tasse. In concreto ecco i prezzi nuovi: