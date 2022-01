Intel ha grandi progetti: acquista impianto da 360 milioni di $ per i chip del futuro

Dunque si rendono necessari investimenti in ricerca e sviluppo, certo, ma anche in tecnologia di ultima, anzi, ultimissima generazione . É ciò che sta facendo proprio ora Intel, che ha ordinato al partner olandese ASML la consegna del primo sistema TWINSCAN EXE:5200 dell'intero settore. Si tratta di un sistema di produzione EUV High-NA (high numerical aperture, ovvero ad elevata apertura numerica) capace di lavorare più di 200 wafer ogni ora.

BENEFICI

L'obiettivo di Intel è rimanere all'avanguardia nella tecnologia della litografia dei semiconduttori, e nell'ultimo anno abbiamo sviluppato la nostra esperienza e capacità EUV. Lavorando a stretto contatto con ASML, sfrutteremo il modello ad alta risoluzione di High-NA EUV come uno dei modi in cui continuiamo a seguire la legge di Moore - Ann Kelleher, Vice Presidente Esecutivo e general manager di Technology Development presso Intel.

Miglioramenti litografici, minori costi, tempi, consumo energetico ridotti e maggiore miniaturizzazione : sono questi i principali risultati che si ottengono con l'adozione del sistema EUV di ASML. Per questo motivo l'azienda guidata da Pat Gelsinger (foto in apertura) intende essere la prima al mondo ad implementare la tecnologia High-NA per la realizzazione dei transistor a partire dal 2025 . Del resto, l'azienda americana è cliente di vecchia data della società olandese: nel 2018, ad esempio, acquistò il sistema TWINSCAN EXE:5000, e l'attuale ordine non fa che rafforzare la collaborazione tra le due realtà.

PAROLA D'ORDINE: MINIATURIZZARE

"I sistemi TWINSCAN EXE:5000 ed EXE:5200 offrono un'apertura numerica di 0,55 - un incremento nella precisione rispetto ai precedenti impianti EUV con un'apertura numerica di 0,33". Con la lunghezza d'onda utilizzata, l'apertura numerica determina quanto si possono miniaturizzare i chip. E per ridurre le dimensioni è necessario stampare circuiti sempre più piccoli sui wafer di silicio: queste macchine si occupano proprio di questo, ovvero della fotolitografia.

La consegna dovrebbe avvenire nel 2024, in tempo per l'avvio della produzione nell'anno successivo. Né Intel, né l'azienda olandese hanno rivelato il costo della macchina, ma si stima che ciascuna unità possa costare, in media, circa 340 milioni di dollari. Un investimento ingente, che da solo non basterà forse per consentire a Intel di riprendere la leadership di un settore che, in questi ultimi mesi, sta vivendo la più grave crisi della sua storia.