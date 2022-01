PHISON E26: al CES 2022 il controller PCI-E 5.0 per gli SSD consumer-gaming

Tra le tante novità del CES 2022 ci sono anche le ultime soluzioni di Phison Electronics , azienda leader nel segmento dei controller per SSD e da sempre in prima linea nella promozione di prodotti di nuova generazione. Dopo le molte indiscrezioni dei mesi scorsi, Phison ha presentato finalmente al CES il suo nuovo controller E26 PCI-E 5.0 , un chip che probabilmente sarà il più utilizzato sugli SSD PCI-E 5.0 di prima generazione (stanno arrivando). L'offerta Phison non si limita solo agli SSD PCI-E 5.0, ma vede il debutto dei controller PCI-E 4.0 di seconda generazione E21T e, per il mondo mobile-gaming, del "piccolo" BGA E13T .

Phison E26 è conforme al protocollo NVME 2.0 , parliamo di un controller PCI-E 5.0 x4 costruito con tecnologia a 12nm che integra 2 core ARM Cortex-R5 e 3 IP CoXProcessor proprietari; le caratteristiche prevedono una gestione della memoria NAND a 8 canali e capacità massima di 32TB. Quanto alle prestazioni, Phison dichiara 12 GB/s in lettura sequenziale , 11 GB/s per la scrittura sequenziale e sino a 2 milioni di IOPS nelle operazioni casuali 4K.

Per la fascia più bassa arriva invece E21T, controller DRAM-Less PCI-E 4.0 x4 a 4 canali e possibilità di gestire un massimo di 4TB di memoria NAND. In questo caso a bordo troviamo un singolo core per l'elaborazione e protocollo NVME 1.4, le prestazioni invece arrivano a 4.800 MB/s in lettura sequenziale e un picco di 600.000 IOPS . Un'ulteriore variante E21T BGA (PCI-E 4.0 x2) è destinata invece ai dispositivi mobili ad alte prestazioni.

Chiude l'offerta il Phison BGA E13T, una soluzione di storage pensata per il mobile-gaming e in particolare per gli smartphone gaming di nuova generazione. Phison BGA E13T è stato utilizzato da Xiaomi sulla serie Black Shark 4 (ne abbiamo parlato QUI), una soluzione che stando al produttore permette un incremento prestazionale sino al 69% rispetto alla precedente generazione. E13T BGA può gestire 1TB di memoria; le prestazioni in lettura-sequenziale arrivano a 1.730-1.180 MB/s, mentre quelle casuali 4K si attestano a 195.000-245.000 IOPS in lettura-scrittura.