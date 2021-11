MediaTek dimostrerà il Wi-Fi 7 al CES 2022: velocità fino a 2,4 volte superiori

Il Wi-Fi 6E è appena arrivato sul mercato con la sua rivoluzionaria tecnologia tri-band, ampliando per la prima volta in decadi le frequenze a disposizione del protocollo, ma è già ora di guardare al futuro: MediaTek ha annunciato che dimostrerà il Wi-Fi 7 nel corso del CES 2022 . La notizia giunge dal Dev Summit annuale in cui è stato annunciato anche il nuovo chip top di gamma Dimensity 9000 , il primo al mondo realizzato su processo produttivo a 4 nm.

Le prime notizie dello sviluppo del Wi-Fi 7 risalgono già alla fine della passata primavera, e MediaTek, insieme a Qualcomm, era già in prima linea per lo sviluppo dei chip. Sempre secondo James Chen, la Wi-Fi Alliance dovrebbe finire la stesura delle specifiche per il secondo trimestre del 2022; i primi dispositivi non dovrebbero arrivare sul mercato prima del 2023. Si tratta naturalmente di tempistiche provvisorie e previsioni di massima, giusto per avere un'idea.

Detto questo, è probabile che ci vorrà ancora del tempo aggiuntivo perché i prezzi diventino quantomeno sensati: sempre facendo un paragone con il Wi-Fi 6E, oggi per avere un router di ultima generazione è necessario pagare diverse centinaia di euro - per poi trovarsi con praticamente zero apparecchi che supportano la nuova terza banda, quella dei 6 GHz. Vero che magari la crisi dei chip ci ha messo lo zampino.