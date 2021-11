Record per il computer quantistico di IBM, Google e Cina pronte a stracciarlo

La corsa alla supremazia quantistica è in atto da tempo, ormai, con gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra a battere e controbattere presunti record che - se veri - spalancherebbero le porte a una nuova era del calcolo computazionale. IBM non vuole essere da meno, anzi, rilancia e annuncia Eagle, il super processore a 127 qubit. Detto in parole povere, sarebbe in grado di fare cose che un computer "normale" svolgerebbe se fosse grande tanto quanto la Terra.

L'annuncio, in realtà, non è proprio ufficiale, ma ha tutti i crismi per poterlo definire tale: ne ha parlato infatti il CEO Arvind Krishna ad "Axios on HBO", anticipandone alcuni aspetti salienti. "É più potente di qualsiasi altra cosa", afferma il numero uno di Intel, convinto che il quantum computing possa diffondersi realmente nel giro di pochi anni. Ed è per questo che la corsa alla supremazia quantistica non è solo un affare scientifico, avendo infatti risvolti economici decisamente importanti. Diciamo che la supremazia quantistica può portare alla supremazia economico-finanziaria.