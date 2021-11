500TB di dati potranno essere archiviati in un singolo disco grande quanto un CD

"Sia utenti privati che aziende stanno generando un quantitativo di dati sempre maggiore, creando la necessità di realizzare forme più efficienti di archiviazione dei dati con un'elevata capacità, un basso consumo energetico e una lunga durata. Se da un lato i sistemi basati su cloud sono progettati principalmente per i dati temporanei, riteniamo che l'archiviazione dei dati 5D potrebbe essere utilizzata per l'archiviazione a lungo termine per archivi nazionali, musei, biblioteche o organizzazioni private"

Un team di ricercatori dell'Università di Southampton ha sviluppato un metodo che consente una scrittura laser più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico in grado di produrre nanostrutture ad alta densità in vetro di silice utilizzabili per l'archiviazione di dati ottici a cinque dimensioni (5D). Queste minuscole strutture, circa 10.000 volte più dense rispetto alla quelle utilizzate dalla tecnologia di archiviazione dei Blu-Ray, renderà possibile archiviare a lungo termine circa 500 TB di dati su un singolo disco di vetro delle dimensioni di un CD.

I ricercatori hanno utilizzato questo nuovo metodo di scrittura laser per registrare 6 GB di dati su un campione di vetro di silice dalla grandezza di un pollice, 2,54 centimetri. I quattro quadrati nella foto in alto misurano ciascuno 8,8 × 8,8 mm. Il team ha anche utilizzato il metodo di scrittura laser per incidere il logo dell'università.

Per scrivere dati a velocità e densità sufficientemente elevata, i ricercatori hanno utilizzato un laser a femtosecondi con un alto tasso di ripetizione per creare minuscoli solchi contenenti una singola struttura, simile a una nanolamella, dalle dimensioni di 500 × 50 nm. In tal modo si è riusciti a scrivere a una velocità di 1 milione di voxel al secondo, equivalente alla registrazione di circa 230 kB di dati (più di 100 pagine di testo) al secondo.

Non si tratta di una velocità particolarmente elevata rispetto a quelle attuali di scrittura SSD o HDD disponibili, ma vista la grande quantità di dati che possono essere scritti su un singolo disco, è probabilmente ottimale per i dati destinati a backup o conservazione a lungo termine.

Questo particolare metodo era già stato dimostrato in precedenza, ma le velocità raggiunte dal team di ricercatori lo rendono utilizzabile per le applicazioni del mondo reale. Il tipo di supporto di memorizzazione, inoltre, potrebbe resistere a temperature fino a 1.000 gradi Celsius e durare 13,8 miliardi di anni a temperatura ambiente senza degradarsi. Entrambi questi fattori sono dei miglioramenti significativi rispetto alle attuali opzioni di archiviazione a lungo termine.