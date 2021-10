Apple Silicon M1 Pro e Max impressionano perfino AnandTech

La conclusione di AnandTech è che i nuovi chip della Mela sono effettivamente i game changer che sono stati reclamizzati:

M1 Pro e M1 Max cambiano completamente le carte in tavola - questi design sembrano davvero SoC progettati apposta per i power user [...] ci aspettavamo grandi passi avanti dal punto di vista prestazionale, ma non ci aspettavamo quelli più mostruosi [...] lato CPU i chip non solo sono di una categoria superiore rispetto a qualsiasi altro design per laptop, ma riescono a tenere botta anche contro i sistemi desktop migliori in commercio, e bisogna rivolgersi all'hardware per server per superare l'M1 Max - è semplicemente assurdo.