Intel: Apple ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo fare chip migliori dei loro

A soli due giorni dalla presentazione dei nuovi Apple Silicon M1 Pro e M1 Max, appare già piuttosto chiaro che d'ora in poi Intel non dovrà guardare con attenzione solo ad AMD ma anche all'azienda di Cupertino (per alcuni era già così in realtà). Dopo il "divorzio" tra i due colossi tecnologici, sancito ricordiamo da Apple M1 - il primo Apple Silicon prodotto in casa - Intel ha perso un importante cliente per ritrovarsi sostanzialmente con un competitor che non scherza e che, fatturati alla mano, ha tutti i mezzi per continuare su questa strada e ampliare la propria leadership.

Lo sa bene il CEO di Intel, Pat Gelsinger che, in una recente intervista rilasciata ad Axios, ha fatto il punto sulla situazione, senza nascondersi dietro eventuali "attacchi" alla concorrenza, tipici dei grandi marchi quando la competizione inizia a farsi sentire. Nei giorni scorsi Gelsinger era stato molto chiaro sul testa a testa con AMD in vista del lancio dei processori Alder Lake-S, lo stesso sembra essere in questa occasione, anche se sempre con un pizzico di sfida.