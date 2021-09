XFX ha annunciato la sua ultima variante custom della Radeon RX 6900 XT, modello top di gamma della serie Radeon RX 6000, recentemente tornato alla cronaca per via di una nuova presunta versione della GPU Navi 21 XT che la equipaggia. XFX Radeon RX 6900 XT Zero WB potrebbe in effetti essere tra le prime custom a utilizzare l'ultima revisione del chip AMD, almeno se guardiamo alle caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore. La scheda, completamente ridisegnata, è equipaggiata con un waterblock che ricopre tutto il PCB, per la precisione un modello dotato anche di illuminazione ARGB prodotto da EK. Guardando alle frequenze di clock proposte da XFX, capiamo subito perché questa GPU viene raffreddata a liquido: ha un clock base di 2.200 MHz con Boost a 2.525 MHz, valori notevoli se pensiamo alle peculiarità e alla potenza del chip Navi 21 XT(X).

Ma non è tutto. Sul sito web ufficiale, XFX dichiara che la RX 6900 XT Zero WB è capace di raggiungere i 3.000 MHz in overclock, caratteristica che giustifica se vogliamo anche il triplo connettore PCI-E 8pin. Il resto delle caratteristiche non cambia rispetto alla Radeon RX 6900 XT reference, mentre rispetto alla presunta RX 6900 XTX non si riscontra alcun aumento nella velocità GDDR6 che rimane impostata a 16 Gbps (si parlava di 18 Gbps).

XFX ha annunciato anche una seconda Radeon RX 6900 XT, parliamo del modello MERC 319 Limited Black, questa volta raffreddata ad aria con dissipatore a tripla ventola, ma sostanzialmente vicina alla sorella maggiore (boost a 2.495 MHz) e capace - sempre secondo XFX - di garantire un overclock a 3.000 MHz sulla GPU. Al momento non sono emersi dettagli su prezzi ed eventuale disponibilità, inutile quasi ribadire che il costo finale per gli utenti sarà molto condizionato dall'andamento del mercato, in questo momento non proprio incoraggiante.