Raspberry Pi torna nello Spazio sulla ISS, ora più potente e accessoriato

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale non ci sono solo supercomputer, ma trova spazio anche la popolare dev board Raspberry. Il legame tra i Raspberry Pi e la ISS non nasce ora: le prime unità Astro Pi - dei Raspberry Pi modificati per operare nello Spazio - sono state portate in orbita nel dicembre 2015 da Tim Peake, astronauta britannico dell'ESA. Da allora - ricorda la Raspberry Foundation - oltre 54.000 ragazzi di oltre 26 Paesi hanno preso parte alla Astro Pi Challenge, una sfida rivolta a giovani sviluppatori.

RASPBERRY PI 4 È IL CUORE DELLE NUOVE UNITÀ ASTRO PI

Per l'edizione 2021 i computer Astro Pi sono stati ulteriormente potenziati. In ogni unità trovano spazio questi nuovi componenti : Raspberry PI 4 Model B con 8GB di RAM - vale a dire il modello attualmente più prestante dell'attuale offerte di dev board Raspberry;

con 8GB di RAM - vale a dire il modello attualmente più prestante dell'attuale offerte di dev board Raspberry; fotocamera di alta qualità Raspberry Pi;

Google Coral, acceleratore di apprendimento automatico;

Sensore di colore e luminosità;

Sensore a infrarossi passivo.

Resta invece invariata la dotazione di serie delle precedenti unita: giroscopio, accelerometro, magnetometro, sensori di umidità, temperatura e pressione. Tutti i componenti sono racchiusi in custodie in alluminio appositamente realizzate per garantirne il corretto funzionamento sia durante la fase di lancio, sia quando si troveranno a bordo della ISS. Il rinnovato hardware apre le porte a inediti esperimenti: ad esempio, la fotocamera consente di scattare immagini più nitide, dettagliate, e per la prima volta anche a colori.

QUANDO PARTONO PER LA ISS

Le unità Astro Pi viaggeranno nello Spazio, dirette verso la ISS, a dicembre, trasportate dal razzo di SpaceX. Quando il veicolo di rifornimento della stazione attraccherà, le unità saranno spacchettate e pronte ad eseguire il codice dei partecipanti alla Astro Pi Challenge.

COME FUNZIONA LA SFIDA: CANDIDATURE ENTRO IL 29 OTTOBRE

Ci sono due missioni Astro Pi: Mission Zero e Mission Space Lab. I team possono candidarsi per una sola o entrambe le missioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani di età non superiore ai 19 anni che risiedono in uno degli stati membri dell'ESA (Italia compresa). Mission Zero : i partecipanti sono chiamati a scrivere un programma in Python che rileva la lettura dei dati di un sensore e visualizza un messaggio sullo schermo a LED. Mission Zero può essere completata in circa 1 ora ed è aperta ai giovani di età compresa tra i 7 e i 19 anni. Ai partecipanti verrà inviato un certificato che attesterà l'ora e il luogo esatti della ISS in cui è stata avviato il loro programma. Il termine per presentare i progetti scade il 18 marzo 2022 . QUI i dettagli della missione

: i partecipanti sono chiamati a scrivere un programma in Python che rileva la lettura dei dati di un sensore e visualizza un messaggio sullo schermo a LED. Mission Zero può essere completata in circa 1 ora ed è aperta ai giovani di età compresa tra i 7 e i 19 anni. Ai partecipanti verrà inviato un certificato che attesterà l'ora e il luogo esatti della ISS in cui è stata avviato il loro programma. Il termine per presentare i progetti . QUI i dettagli della missione Missione Space Lab: è rivolto alle squadre che intendono realizzare esperimenti scientifici con le unità Astro Pi. Dura otto mesi e si articola in quattro fasi (dalla registrazione dell'idea all'analisi dei dati). I team che intendono prendere parte all'iniziativa devono presentare le proprie idee entro e non oltre il 29 ottobre 2021. QUI i dettagli della missione