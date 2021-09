Apple cerca alternative all'architettura ARM | Rumor

Un avviso di lavoro potrebbe far pensare che Apple stia esplorando la possibilità di utilizzare un'alternativa open source all'architettura ARM per quanto riguarda i suoi processori. La società di Cupertino, infatti, starebbe ricercando una nuova figura professionale , un ingegnere specializzato nello standard RISC-V , l'ISA (instruction set architecture) pubblicato sotto licenza open source che non richiede il pagamento di licenze per essere utilizzato.

L'ingegnere ricercato da Apple dovrà avere "un'eccellente comprensione e conoscenza dell'architettura RISC-V ISA insieme a una conoscenza pratica della microarchitettura NEON" e sarà un valore aggiunto la capacità di "creare le routine più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico per un particolare core CPU RISC-V e ARM".

Per essere idoneo alla figura richiesta, il candidato dovrà avere oltre 5 anni di esperienza, una conoscenza dettagliata delle architetture RISC-V (ISA) e dell'ISA vettoriale di ARM, un'ottima conoscenza dell'efficienza computazionale e ottime capacità di programmazione in ASM e C.

Ovviamente, il fatto che Apple stia cercando una figura del genere non vuol dire che in futuro sicuramente ci sarà un cambio di architettura ma è comunque la conferma di un interesse in alternative che possano rendere ulteriormente indipendente Apple da qualsiasi altra azienda o tecnologia non proprietaria.