MacBook Pro riparato con 315 $ da un indipendente, Apple ne chiedeva 999 | WSJ

Il Wall Street Journal torna sul tema scottante del cosiddetto "right to repair" con una inchiesta della giornalista Joanna Stern. La premessa è stata molto semplice: due MacBook, un Pro del 2017 e un Air di ultima generazione, di quelli già con SoC Apple Silicon M1, danneggiati dall'acqua. La reporter ha chiesto un preventivo ad Apple e poi si è rivolta a negozi indipendenti di New York, tra cui quello di Louis Rossman, che è diventato piuttosto famoso per i suoi video YouTube proprio di denuncia sulle politiche di assistenza hardware della Mela e di altre aziende. Il quadro che ne è emerso si è rivelato piuttosto a favore di una legislazione coerente e concreta sulla gestione delle riparazioni dei prodotti.

In sintesi, Apple ha chiesto 999 dollari per la riparazione del MacBook Pro, mentre un negozio indipendente ha fatto il lavoro per 325 dollari. Per il MacBook Air, invece, bisogna per forza rivolgersi ad Apple, per una serie di motivi - era danneggiato in modo più grave, per cominciare, ma anche volendo i riparatori terzi non potrebbero provare a cimentarsi, perché pezzi di ricambio in circolazione non si trovano - né le informazioni tecniche su come procedere. Alcuni negozi, infine, hanno fatto preventivi addirittura più alti di quelli dell'Apple Store: indagando un po', è emerso che avrebbero spedito i dispositivi proprio ad Apple, e si sarebbero fatti pagare per il servizio.

In tutti gli scenari considerati dall'inchiesta, una legge chiara e precisa sul diritto alla riparazione avrebbe portato benefici al consumatore: maggior concorrenza e una disponibilità ampia di istruzioni e pezzi di ricambio abbasserebbero i prezzi - o comunque ridurrebbero discrepanze così estreme da un riparatore all'altro. Diversi governi si stanno muovendo in questo senso: Stati Uniti inclusi, proprio di recente.

Interpellata sulla questione, Apple ha ribadito la propria convinzione secondo cui le riparazioni devono essere condotte da tecnici specializzati e solo con ricambi originali. È importante osservare che Apple ha da molto tempo un programma di partnership con riparatori terzi; recentemente, proprio mentre il dibattito sul diritto alla riparazione si è fatto più intenso, ha annunciato di averlo espanso.