Bitcoin atomici: centrali nucleari per alimentare le mining farm negli USA

Il potere dell'Atomo sarà sfruttato per estrarre criptovalute in tempi piuttosto brevi: negli Stati Uniti, più precisamente in Ohio e in Pennsylvania, sono stati scoperti dei progetti che puntano a rendere questo scenario una realtà nel medio termine. Il caso della Pennsylvania riguarda la centrale nucleare nota come Susquehanna Steam Electric Station: è uno dei proprietari stessi della centrale, la compagnia statunitense Talen Energy, a voler costruire il datacenter dedicato al mining. Nel caso dell'Ohio, invece, il fornitore di energia è Energy Harbor Corp, mentre il miner è Standard Power. L'obiettivo è riadattare per il mining uno stabilimento abbandonato che si dedicava alla produzione di carta.

Del resto l'ha detto anche Elon Musk: il problema dei bitcoin e di altre determinate criptovalute è che la loro estrazione richiede gran quantità di energia elettrica, che se non è prodotta in modo pulito può avere un impatto ambientale significativo. Ed è per questo che la sua Tesla non accetta più pagamenti in bitcoin per le sue auto. Le centrali nucleari sono una potenziale soluzione a questo problema: l'energia prodotta con questa tecnologia ha costi relativamente bassi, e le emissioni di CO2 sono a zero. Il problema sono le conseguenze catastrofiche su scala globale in caso di guasti e incidenti, come ci hanno insegnato Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011. Vale comunque la pena precisare che le centrali sono già attive e funzionanti, non vengono costruite apposta per il mining.