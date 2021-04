AMD promette di aumentare la produzione di schede Radeon RX 6000

Le schede Radeon RX 6000 così come i processori Ryzen 5000 annunciati a ottobre , sono stati tra i prodotti che più hanno sofferto dell'attuale situazione di stallo della catena produttiva , questo fin dal momento del lancio. Parliamo di un fenomeno globale, influenzato pesantemente dall' emergenza legata alla pandemia e che, come sappiamo, non ha risparmiato neanche NVIDIA e le GeForce RTX serie 30.

Monitorando il mercato retail negli ultimi mesi, abbiamo constatato che in realtà qualche GeForce RTX 30 è stata effettivamente disponibile, mentre per le Radeon RX 6000 (soprattutto per le top di gamma) l'offerta si potrebbe definire praticamente nulla. Questa situazione ha creato molti malcontenti negli utenti che, da un lato hanno visto salire vertiginosamente i prezzi, dall'altro non sono comunque riusciti ad accaparrarsi una delle ultime GPU AMD, decisamente valide per quanto riguarda le prestazioni.

Tornando alle dichiarazioni AMD, il CEO ha confermato che la domanda per le Radeon RX 6000 è stata in effetti elevatissima, non a caso i dati della divisione Computing e Graphics per il Q1 sono stati molto positivi (il produttore però non ha fornito dati percentuali precisi relativi alle GPU). Lisa Su rassicura che nei prossimi mesi AMD cercherà di bilanciare la domanda, risolvendo i molti ordini arretrati e, non per ultimo, provando a soddisfare le future richieste che, secondo gli analisti, sono in costante aumento. In questo contesto si spera infine in un ritorno alla normalità dei prezzi, attualmente fuori controllo e a dir poco insensati.