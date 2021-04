NVIDIA-Arm: il governo britannico non ci sta e tira in ballo la sicurezza nazionale

Sono passati ormai sette mesi da quanto NVIDIA annunciò l'acquisizione di Arm da SoftBank per 40 miliardi di dollari, una mossa senza dubbio storica per l'azienda americana ma che, in pratica, è troppo "clamorosa" per le conseguenze e l'impatto che potrebbe avere sul mercato dei semiconduttori e non solo. A partire dallo scorso aprile, diversi organismi e aziende di calibro internazionale hanno espresso dubbi e malcontenti riguardo questa fusione, ultima in ordine di arrivo Qualcomm che, lo scorso febbraio, si era mostrata molto preoccupata, sposando tra l'altro molte critiche che guardavano a questa acquisizione anche in ottica politica, sostanzialmente a netto vantaggio degli Stati Uniti.